Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmanın faturası 210 milyar avro

Avrupa Komisyonu, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılıktan kurtulmak için 210 milyar avro harcayacak. Komisyonun açıkladığı REPowerEU adı verilen yol haritası, 5 yıl içinde Rusya ile enerji alışverişinin tamamen sonlandırılmasını öngörüyor.



Açıklanan plana göre, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyondan önce, Avrupa Birliği ülkeleri dışarıdan aldıkları doğal gazın yüzde 45'ini, petrolün ise yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyordu. Kömürde ise bağımlılık oranı yüzde 45.



Söz konusu bağımlılığı düşürmek için açıklanan planda "Enerji tasarrufuna gidilmesi, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi,

çevre dostu yakıtlara geçişin hızlandırılması" öngörülüyor.



Komisyonun hesabına göre, bu amaca ulaşabilmek için 2027'ye kadar 210 milyar avro, 2030'a kadar da 300 milyar avro yatırıma ihtiyaç var.



Yatırımların bir kısmı hidrojen yakıt altyapısının geliştirilmesi, enerji tasarrufunun arttırılması, şebeke ve rafineri altyapısının yenilenmesi için kullanılacak.