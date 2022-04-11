Rusya'da döviz satışı komisyonunun kalkmasını takiben ruble değer kaybetti

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası'nın sermaye kontrol önlemlerini gevşetmesiyle bir önceki haftanın rekor yükselişinin ardından ilk defa yabancı para birimleri karşısında zayıfladı.

Türkiye saatiyle 13.00 itibariyle, Moskova Borsası'nda ruble ABD doları karşısında yaklaşık 78 rubleye ve avro karşısında 84 rubleye düştü. Rusya'nın para birimi ruble günü bu yılki en yüksek seviyesini gördükten sonra ilk defa dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 ve avro karşısında yüzde 3 değer kaybetti.

Bugün yaşanan düşüş, Rusya Merkez Bankası'nın Rusya'ya dönük yaptırımlar karşısında para birimini desteklemek için son birkaç hafta içinde getirilen geçici sermaye kontrol önlemlerini gevşetme kararının ardından geldi. Aracı kurumlar aracılığıyla döviz alımlarında yüzde 12'lik komisyon bugünden itibaren kaldırıldı ve 18 Nisan'dan itibaren bireylere döviz nakit satışına yönelik geçici yasak kaldırılacak.

Rusya Merkez Bankası'nın geriye kalan önlemleri arasında, döviz gelirlerinin yüzde 80'inin ihracat odaklı şirketler tarafından zorunlu olarak dönüştürülmesi ve geçen hafta yüzde 20'den yüzde 17'ye düşürülen faiz oranı yer alıyor.