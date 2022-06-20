Rusya'da Coca Cola önerisi: Alibaba'dan alınsın

Rusya Girişimci Hakları Komiseri Boris Titov, Coca Cola’nın Rusya pazarını terk etme kararını değerlendirdi. Titov, paralel ithalat ile Coca-Cola’nın Rusya’ya getirilebileceğini, internet mağazası Alibaba üzerinden de bu ürünün satın alınabileceğini belirtti.

Rusya-Asya Sanayici ve İş İnsanları Birliği Başkanı Vitaliy Mankeviç ise Türkiye üzerinden Rusya’ya Coca-Cola ürünlerinin ithal edilmesi yönüne kendilerine teklif geldiğini aktardı. Mankeviç, ticaretin Çin üzerinden yapılmasına karşı çıkarak, “Orada Coca-Cola’nın tadı biraz farklı, Çinlilerin damak tadına göre” dedi.

Rusya’da stoklardaki Coca Cola içeceklerinin yakında tükeneceğini belirtiliyor. Coca-Cola, Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.