İngiltere Genelkurmay Başkanı: Savaşta Rusya'yı yenecek bir ordu kurmak acil bir zorunluluk

İngiltere Genelkurmay Başkanı Mark Carleton Smith, Pazartesi günü itibariyle görevini Patrick Sanders'a devredecek. İngiltere Ordusu'nun yeni başkanı, Ukrayna'daki savaş devam ederken İngiltere'nin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanması gerektiğini söyledi.

Sky News'a konuşan Patrick Sanders, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, temel sorumluluğumuz olan İngiltere'yi savunmak için, karada da savaşmaya hazır olmamız gerektiğini gösteriyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak, yakıcı bir zorunluluk haline geldi. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesil, bizleriz" dedi.

Johnson ve Stoltenberg de savaşın uzun süreceği yönünde açıklamalar yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün The Times'ta yayınlanan demecinde, Ukrayna'ya uzun vadede destek sunmaya hazır olmaları gerektiğini ve Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden çok daha uzun olabileceğini söylemişti.

Johnson, "Ukrayna'nın işgalciden daha hızlı silah, teçhizat, mühimmat ve eğitim almasını sağlamak önemli. Zaman önemli bir faktör. Her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini Rusya'nın saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacak. Bizim görevimiz, zamanı Ukrayna'nın tarafına çekmek, Ukrayna'ya zaman kazandırmaktır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşın yıllarca sürebileceğini söyledi. Stoltenberg, "Bu savaşın yıllar alabileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de destek olmalıyız" dedi.