Rusya'da cinsiyet değişikliğini yasaklayan tasarı kabul edildi

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Kabul edilen tasarı ile birlikte, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, cinsiyet değişikliği yapmış olan yurttaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

Söz konusu karara ilişkin konuşan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ise “Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor” dedi. (AA)