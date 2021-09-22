Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Rusya'da bir uçakla bağlantı kesildi
Rusya’da An-26 tipi bir uçakla Harabrovsk bölgesinde irtibat kesildi.
Haber Merkezi
Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor.