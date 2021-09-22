Rusya'da bir uçakla bağlantı kesildi

Rusya’da An-26 tipi bir uçakla Harabrovsk bölgesinde irtibat kesildi.

Haber Merkezi

Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor.