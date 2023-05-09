Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kızıl Meydan’da kutlandı

Kızıl ordunun Alman Nazi güçlerini yenilgiye uğratışının 78. yıl dönümü bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da kutlandı.

Sovyet ordusunun, Nazi güçleri karşısında elde ettiği zaferin sembolü olan Zafer Sancağı askerler tarafından Kızıl Meydan’dan geçirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer geçidi sırasında yaptığı konuşmada, “Rusya’ya karşı bir savaş başlatılmış durumda, fakat terörizmi yendik, bununla da baş edeceğiz” dedi.

'Batı, Rusofobi yaymaya çalışıyor'

Putin'in diğer açıklamaları şöyle:

"Batı, çatışmalar, krizler ve darbelerin gerçekleşmesi için provokasyon yapıyor; esasında soygun ve şiddet sistemi olan kendi kurallarını dikte etmek adına geleneksel değerleri yerle bir ediyor.

Kiev bir devlet darbesinin esiri oldu ve Batı’nın ellerinde bir koz, bir pazarlık objesi haline geldi.

(Zafer geçicide eski SSCB ülkelerini içeren Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin hemen hemen hepsinin katılıyor olmasına ilişkin) Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur, bunu her daim hatırlayacağız.

Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz, şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok.

Batı, Nazilerin (İkinci Dünya Savaşı’nda) nasıl yenildiklerini unutuyor. Şimdi her yere Rusofobi yaymaya çalışıyor.

Üstünlük üstüne kurulu ideolojileri kabul edilemez ancak Batı elitleri ayrıcalıklı olduklarına inanıyorlar ve bunu korumak için savaş başlatmaktan çekinmiyorlar.

Şu an uygarlığımız (İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi) belirleyici olacak bir dönüm noktasında bulunuyor: vatanımıza karşı yeniden gerçek bir savaş açılmış durumda. Ancak uluslararası terörizmi yendiğimiz gibi Donbass halkını da koruyacağız, kendi güvenliğimizi sağlayacağız.

Batı, yaymaya çalıştığı Rusofobik görüşler ile ülkemizi parçalayıp dağıtmayı hedefliyor.

Rusya’da her aile İkinci Dünya Savaşı kahramanlarını hatırlıyor. Babalarımız ve büyük babalarımız, dünyayı Nazizme karşı koruyarak isimlerini tarihe yazdırdılar. Vatanımıza karşı duyduğumuz sevgiden daha güçlü hiçbir şey yok."

Askeri geçit töreni düzenlendi

Putin'in konuşmasının ardından Kızıl Meydan’da tanklar ve savunma sistemlerini içeren alayların geçişi gerçekleşti.

Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit töreni bandonun geçişiyle sonlandı.

Törende Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev, Kırgızistan lideri Sadır Japarov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdımuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı.