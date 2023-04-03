Rusya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Kamçatka bölgesinde, Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Araştırma'nın verilerine göre 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Petropavlovsk-Kamçatski kentinin 44 kilometre güneyinde ve 100 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Rusya Acil Durum Bakanlığı, deprem sonucunda tsunami gerçekleşmediğini ve büyük hasar ve can kaybı olmadığını aktardı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6,6 olarak kaydetti.