Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’nde 500’den fazla silah bulduğunu açıkladı

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) bir açıklama yaparak, Zaporijya Nükleer Santrali’nin enerji ünitelerinde ateşli silahlar dışında yüklü miktarda mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Ulusal Muhafızları’ndan bir albay, “Santral kontrol altına alınırken, arama çalışmaları sırasında ağır silahların da aralarında olduğu yüklü miktarda mühimmat bulundu. Bu mühimmatlar istasyonun güç ünitelerindeydi. Yani çok ciddi bir savunma savaşına hazırlanılıyordu” dedi.

Rus albay, santralin kontrolünün Rusya’da olduğunu belirterek, “Devriye sırasında eğitim kompleksinin bulunduğu bölgedeki kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradık. Çatışmalar sırasında karşı taraftan açılan ateş bastırıldı. Buradan ayrılan sabotajcılar binayı ateşe verdi, yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Çatışmalar ve yangın söndürme faaliyetleri sırasında binada sivil veya herhangi bir çalışan yoktu” ifadelerini kullandı.