ABD: Rusya'nın nükleer santrale saldırısı sorumsuzluğun zirvesidir

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun dokuzuncu gününde, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırdığı iddiası gündeme gelmişti. Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde bugün çıkan yangının ardından, Rusya'nın santrale saldırdığı iddia edilmiş, görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu hakkında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak tanımladı. Psaki, "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır. Rusya hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi" dedi.

Jen Psaki basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığı açıkladı. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya ile diplomasinin mümkün olduğunu düşünmeye devam ettiğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Putin'in öldürülmesi sorusunu, "ABD, yabancı bir ülkenin liderini öldürmeyi desteklemiyor" diye cevapladı.