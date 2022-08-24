Rusya Zaporijya Nükleer Santrali çalışanlarını gözaltına aldı

Rusya Ulusal Muhafız basın ofisi, nükleer santraldeki personel ve araçların yeri hakkında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bilgi verdikleri gerekçesiyle iki Zaporijya Nükleer Santrali çalışanını gözaltına aldıklarını duyurdu.

TASS'a verdiği demeçte Rusya Ulusal Muhafız basın ofisi, "Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ulusal Muhafız Kuvvetleri Federal Servisi'nin koruması altına girdi. O zamandan beri, toplam 26 güvenlik rejimi ihlalcisi gözaltına alındı." dedi.

Basın ofisi, santral personelinin her zamanki gibi çalışmaya devam ettiğini ve Ulusal Muhafızlar ile Rus Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliği ile radyasyon seviyelerini izlediğini de sözlerine ekledi.

Açıklamada "Ulusal Muhafızların nükleer, kimyasal ve biyolojik koruma uzmanları, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan meslektaşlarıyla birlikte, bölgenin çevresindeki kontrol noktalarındaki radyasyonu ölçerek günde birkaç kez radyasyon seviyelerini izliyor." dedi.