Guterres: Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji Ukrayna'ya ait

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da Odessa Limanı'nı ziyaret etti. Guterres, ziyaretin ardından limanda önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Rus nükleer santralinde üretilen elektrik hakkında Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji Ukrayna'ya aittir, saygı gösterilmesi gerekir. Santral, askerden arındırılmalı ve bu sorun yakın zamanda çözülecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya "nükleer santralde büyük çaplı bir provokasyon planlamakla" suçlanarak, Rus kuvvetlerinin tesisi "Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp Rus santraline bağlamayı planladıkları" belirtilmişti.

Tesisin şu anda altı reaktöründen sadece ikisinin çalıştığı belirtildi. (İHA)