Rusya yüzlerce ürünün ihracatını yıl sonuna kadar durdurdu

Rusya Hükümeti bugün yaptığı açıklamada, yüzlerce ürünün ihracatının sene sonuna kadar askıya alındığını, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üye ülkeleri, Abhazya ve Güney Osetya'nın kısıtlamalar kapsamında olmadığını açıkladı.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Listede teknolojik, telekomünikasyon, tıbbi ekipmanlar, trafik araçları, tarım makineleri, elektrikli cihazlar, ayrıca vagonlar ve lokomotifler, konteynerler, türbinler, metal ve taş işleme tezgahları, monitörler, projektörler, konsol ve paneller dahil olmak üzere toplam 200'den fazla ürün yer alıyor. Bu önlem, Rusya pazarında istikrarı sağlamak için gerekli" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve hammaddelerin ihracatının yasaklanacağını açıklamıştı.