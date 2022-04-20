Rusya yeni kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün Moskova saatiyle 15.12’de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden, Sarmat kıtalararası balistik füzesi başarılı bir biçimde fırlatılmıştır” denildi. Füzenin Kamçatka'daki Kura eğitim sahasındaki hedeflerini başarıyla vurduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sarmat füzesinin başarıyla test edilmesinden dolayı orduyu kutladı. Putin yaptığı açıklamada füze sisteminin Rusya'yı "tehdit edenlerin düşünmesini" sağlayarak Rusya'nın güvenliğine yardımcı olacağını savundu.

Putin füze sisteminde yerli teknolojinin kullanıldığını kaydetti.

'NATO'ya hediye verdik'

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın ilk denemesinin NATO'ya verilen bir hediye olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre Telegram hesabından açıklama yapan Rogozin, "Bugün, bu unutulmaz günde, NATO'ya ve Ukrayna Nazizminin tüm sponsorlarına bir hediye verdik! Yaşasın Rusya!" ifadelerini kullandı.