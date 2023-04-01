Rusya yeni dış politika stratejisini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yeni Rus dış politika stratejisini imzaladı. "Batı hegemonyasını dizginleme, Çin ile Hindistan'ı geleceğin kilit ortakları olarak tanımlama" hedeflerinin yer aldığı yeni strateji belgesinin, Rusya ile Batı arasında Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan Soğuk Savaş tarzı derin kopuşu daha da pekiştirmesi bekleniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, strateji belgesinde "Rusya Federasyonu, ABD'nin ve diğer dost olmayan ülkelerin dünya siyaseti üzerindeki egemenlik kalıntılarını ortadan kaldırmaya öncelik vermeyi amaçlamaktadır" denildi.

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan 42 sayfalık belgede Rusya'nın "neo-kolonyalist ve hegemonyacı hedefleri reddeden her devlet için gerekli koşulları yaratmayı" amaçladığı belirtiliyor.

Belgeyi Güvenlik Konseyi toplantısında açıklayan Putin, "dünyadaki radikal değişikliklerin Rusya'nın küresel stratejisini güncellemesi gerekliliğini de ortaya koyduğunu" ifade etti.

Strateji belgesinde ayrıca Rusya'nın "sözde hümanist ve diğer neo-liberal ideolojik tutumlara karşı geleneksel manevi ve ahlaki değerleri savunacağı" belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov belgenin "Rusya'nın güvenliğine ve kalkınmasına yönelik dost olmayan devletlerin eylemlerinden kaynaklanan tehditlerin varoluşsal niteliğini kabul ettiğini" belirtti. Lavrov, belgede "ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı duyguların ana kışkırtıcısı ve itici gücü" olarak adlandırıldığına işaret ederek "Batı'nın Rusya'yı mümkün olan her şekilde zayıflatmaya çalışma politikasının yeni bir tür hibrid savaş olarak nitelendirildiğini" kaydetti.