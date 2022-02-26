Rusya: Yaptırımların Rus vatandaşlarının vize almasını engellediğine dair bilgi yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, şu anda Rusya vatandaşlarının yaptırımlar nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD'ye vize alamayacaklarına dair bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Zaharova kendisine yönetilen, Rusya vatandaşlarının AB, ABD ve Kanada'ya vize alıp alamayacakları sorusuna, "Şu anda elimde böyle bir veri yok. Kolaylaştırılmış vize rejimine ilişkin anlaşmaları incelediklerini biliyorum. Yaptırımlar diplomatlar ve yetkilileri ilgilendiriyor. Bu vizeleri kolaylaştırılmış bir şekilde alan bir vatandaş kategorisi var. Bunu gözden geçiriyorum” diye yanıt verdi.