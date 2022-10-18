Rusya: Yabancı üretimli silah ve mühimmatların bulunduğu cephaneleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına, yabancı üretimli silah ve mühimmatların bulunduğu cephanelere yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu" ifadelerini kullandı.

'Gorobyivka yerleşim birimini ele geçirdik'

Konaşenkov, Rus ordusunun Kupyansk yönünde ilerlediğini belirterek, "Birliklerimiz, Harkiv bölgesindeki Gorobyivka yerleşim birimini ele geçirdi" dedi.

Ukrayna ordusunun her yöndeki saldırılarının püskürtüldüğünü öne süre Konaşenkov, buradaki çatışmalarda yaklaşık 200 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, "Zaporijya kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Dnipro tugayının yönetim merkezi ile 'İskra' bilim ve üretim fabrikasının radar istasyonlarının tamir edildiği tesisler vuruldu" diye konuştu.

Mıkolayiv, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Odessa bölgesindeki Paliyivka yerleşim bölgesinde Ukrayna Devlet İletişim Merkezi'nin uzay iletişim istasyonunun yok edildiği bilgisini paylaştı.(AA)