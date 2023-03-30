Rusya, Wall Street Journal muhabirini casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı

Rusya'nın üst düzey güvenlik teşkilatı bir Wall Street Journal muhabirinin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Associated Press'in haberine göre Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada Evan Gerşkoviç'in Ural Dağları'ndaki Ekaterinburg kentinde gizli bilgi elde etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Gerşkoviç'in Rus askeri sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi topladığını iddia etti. ABD hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen Gerşkoviç’in yasa dışı faaliyetinin engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı"

Açıklamada, ABD vatandaşı Gerşkoviç hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmak için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. FSB olayın ne zaman gerçekleştiğini açıklamadı.

FSB, WSJ muhabirinin, söz konusu gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı sırada Yekaterinburg’da yakalandığı belirtildi. Hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun casuslukla ilgili 267. maddesi üstünden dava açıldığı belirtilen ABD vatandaşı muhabir, suçlu bulunması hâlinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gerşkoviç'in suçüstü yakalandığını ileri sürdü.

WSJ: Gerskoviç derhal serbest bırakılmalı

The Wall Street Journal, Rusya'da gözaltına alınan gazete çalışanı Evan Gerşkoviç hakkındaki casusluk iddiaları yalanlayarak, derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Wall Street Journal, FSB iddialarını kategorik olarak reddediyor. Güvenilir ve tarafsız gazetecimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

'Büyükelçiliğe bilgi verilmedi'

Reuters'a konuşan ABD'li bir diplomatik kaynak, büyükelçiliğin olayla ilgili bilgilendirilmediğini ve Rus yetkililerden olayla ilgili bilgi istediğini söyledi.

Rus Kommersant gazetesi Gerşkoviç'in Moskova'ya nakledileceğini, FSB'nin tutuklu yargılama tesisi olan başkent Lefortovo cezaevinde tutulacağını yazdı. 2017'den bu yana Rusya'da habercilik yapan Gerşkoviç daha önce The Moscow Times gazetesinde ve Fransız Agence-France Presse haber ajansında çalışmıştı. Son aylarda ağırlıklı olarak Rus siyaseti ve Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili haberler yaptığı bildirildi.