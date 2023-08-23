Rusya: Wagner lideri düşen uçakta öldü

Rus haber ajansı TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya Prigojin'in öldüğünü bildirdi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Wagner bağlantılı Telegram kanalı Grey Zone da, olaydan yaklaşık iki saat sonra Prigoijin'in öldüğünü duyurdu.

Grey Zone üzerinden yapılan paylaşımda, "Wagner Grubu'nun lideri, Rusya'nınbir kahramanı, gerçek bir vatansever olan Yevgeniy Viktoroviç Prigojin, Rusya'ya ihanet edenlerin eylemleri yüzünden öldürüldü" denildi.