Rusya ve Ukrayna’nın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın döviz cinsi uzun vadeli kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+'ya düşürdü. Böylece Rusya'nın notu, yatırım yapılabilir seviyenin altına geriledi.

Yaptırımların ekonomiye etkilerinin görülmesiyle birlikte Rusya'nın notunu daha fazla indirebileceği uyarısında bulunan S&P, şu ana kadar ilan edilen yaptırımların Rus bankacılık sisteminin uluslararası ticarette finansal aracılık rolü üzerinde belirgin olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

S&P Ukrayna'nın notunu da düşürdü

Kuruluş, Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'nın notunu da ‘B'den ‘B-' seviyesine düşürdü. Bu seviye, Rusya'nın düşürüldüğü not seviyesinin beş kademe altında bulunuyor.



S&P, Türkiye'nin döviz cinsi uzun vadeli kredini notunu, Rusya'yı düşürdüğü seviyenin üç kademe altı olan ‘B+' seviyesinde tutuyor.

Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, 650 milyar dolara yaklaşan rezervleri ve düşük borç oranı nedeniyle Rusya'nın notunu ‘yatırım yapılabilir' seviyeler olan ‘Baa3' ve ‘BBB-'te tutuyor.

MOODY’S indirim için inceleme başlattı

Öte yandan, Moody’s tarafından dün yapılan açıklamada, Rusya’nın ‘Baa3' ve Ukrayna’nın ‘B3' olan kredi notlarının ‘düşüş için' incelemeye alındığı aktarıldı.

Moody's, Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarının etkisinin değerlendirileceğine işaret etti.

Fitch’ten Ukrayna adımı

Fitch ise, Ukrayna'nın zaten düşük seviyesindeki notunu üç kademe birden indirerek ‘B'den ‘CCC'ye çekti.