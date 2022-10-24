Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı 'kirli bomba' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün Fransa, İngiltere, ABD ve Türkiye Savunma Bakanları'na dönük mesajında Kiev'in Moskova'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak için kendi topraklarında sahte bayrak operasyonu gerçekleştirerek bir 'kirli bomba' saldırısı hazırlıyor olabileceğini öne sürdü.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'sa bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidinin gerçek olduğunu ve tehlikeye inanmak isteyip istememelerinin Batı ülkelerine bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'sa bugün yaptığı açıklamada Kiev'in kirli bomba kullanma hazırlıkları konusunu Birleşmiş Milletler'de gündeme getirmeye hazırlandığını belirtti. Bakan, Moskova'nın bu konudaki bilgilerinin "boş bir iddia olmadığını" savunarak Ukrayna merkezli enstitülerin bu tür silahları üretme kapasitesi olduğunu savundu.

Ukrayna Savunma Bakanı: Böyle bir silah kullanma fikri iğrenç

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'sa Moskova'nın suçlamalarını yalanlayarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna ülkesine gözlemci göndermesi çağrısında bulundu.

Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." dedi.

'Kirli bomba' nedir?

Bir radyoaktif silah olan 'kirli bomba', radyoaktif materyallerle konvensiyonel patlayıcıların birlikte kullanılmasıyla elde ediliyor.

Diğer radyoaktif silahlara kıyasla daha düşük dekontaminasyon alanına ve süresine sahip 'kirli bomba'lar genellikle psikolojik savaş araçları arasında sayılıyor.

Şimdiye kadar dünyada sadece iki 'kirli bomba' vakası meydana geldi. İlk 'kirli bomba saldırısı girişimi' 1995'te Moskova'da, ikincisiyse 1998'de Rusya'nın Grozni kentinin doğusundaki Argun kasabasında gerçekleşti. Çeçen ayrılıkçıların sorumlu tutulduğu saldırı girişimlerinin ikisinde de bomba infilak etmedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük nükleer silah iddiaları

Moskova daha önce Ukrayna'nın nükleer silah elde etmeye çalıştığını öne sürerek Kiev'in SSCB döneminden beri bu silahları imal edebilecek altyapıya sahip olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Mart ayında Rusya'nın dış istihbarat servisi, Kiev'in aktif bir nükleer silah programına sahip olduğu yönünde bilgi aldıklarını öne sürmüştü.

1991'de SSCB'nin dağılmasını takiben Ukrayna bütün Sovyetler Birliği'nin nükleer cephaneliğinin yaklaşık üçte birinin sahibi haline gelmişti.

Ukrayna, 1995'te imzaladığı Budapeşte Muhtırası'yla birlikte bin 700 nükleer savaş başlığı da dahil olmak üzere nükleer silahlarından feragat etmişti. Aynı anlaşmayla Belarus ve Kazakistan da ellerindeki nükleer silahlardan vaz geçmişti.