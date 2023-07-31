Rusya ve Ukrayna'dan 'barış' açıklamaları: 'İlk toplantı Suudi Arabistan'da'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile savaşta Ukrayna'nın barış formülüne ilişkin, devlet başkanlarının ulusal güvenlik danışmanları düzeyindeki toplantının yakında Suudi Arabistan'da yapılacağını bildirdi.

Ukrayna'nın 3 aşamalı bir yapı kullandığına işaret eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı, "İlk aşama, Ukrayna'da akredite olan büyükelçilerle yapılan ve formülün her bir maddesinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesine ayrılan toplantılardır" dedi.

Yermak, ikinci aşamada Ukrayna'nın barış planının uygulanması için uygun formülasyon ve mekanizmaları bulmak amacıyla ulusal güvenlik danışmaları toplantılarını başlattıklarına işaret ederek, barış formülünün üçüncü aşamasının yıl sonuna kadar gerçekleştirilebilecek devlet başkanları düzeyinde kurucu bir küresel zirve olacağını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak 'Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için Çin, Brezilya ve Afrika ile diyalog içinde olmayı sürdüreceklerini' duyurdu.

Prigojin: Ülkenin çıkarları için yeni bir grup gerekirse...

Öte yandan, Rusya'da haziran ayındaki eylemleri sebebiyle 'silahlı isyan' ile suçlanmasının ardından bazı savaşçıları Belarus'a giden paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prgojin, bugün sesli bir mesaj paylaşarak Wagner'in halihazırda savaşçı alımı yapmadığını, fakat bunun gelecekte mümkün olabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Wagner'le bağlantılı "Grey Zone" (Gri Bölge) isimli Telegram kanalında yayınlanan sesli mesajda Prigojin, "Bugün sıradaki işlerimizi tanımlıyoruz, iş tanımımız gittikçe daha da netleşiyor. Şüphesiz ki bu işler Rusya'nın büyüklüğü için gerçekleştirilecek" dedi. Prigojin, "Personel açığımız olmadığı sürece yeni işe alım yapmayı planlamıyoruz. Ancak, bizimle temas halinde olursanız son derece minnettar oluruz. Anavatan ülkemizin çıkarlarını koruyabilecek yeni bir grup oluşturmaya ihtiyaç duyar duymaz kesinlikle işe alım yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.