  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kenti için geçici ateşkes

Ukrayna’nın güneyindeki Oleşki kentinde insani yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Beyaz Saray, ateşkesin 29 Ekim’de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Dış Haberler

Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 21:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 22:30

Rusya ile Ukrayna arasında, çatışma hattında bulunan Oleşki kentini kapsayan geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın girişimleriyle sağlanan mutabakat kapsamında kentteki askeri faaliyetlerin geçici olarak durdurulması, insani yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyesi için güvenli bir koridor oluşturulması planlanıyor.

Ateşkesin 29 Ekim’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Oleşki’de insani kriz derinleşiyor

Herson bölgesinde bulunan Oleşki’de savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişi yaşıyordu. Kahovka Barajı’nın yıkılmasının ardından kentin yaklaşık yüzde 90’ının sular altında kaldığı bildirildi.

Çatışma hattında bulunan kentte, çoğunluğu yaşlılardan oluşan ve aralarında yaklaşık 50 çocuğun da bulunduğu 1700 ila 2 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Kentte kalan sivillerin acil tıbbi müdahale, ilaç, gıda ve temiz suya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Melania Trump, taraflarla doğrudan temas kurduğunu ve süreçte arabulucu rolü üstlendiğini açıkladı. Mutabakat kapsamında iki ülkeden sivil temsilcilerin kent sakinlerinin ihtiyaçlarını belirlemesi, tahliye edilmek isteyenlere ise tercih ettikleri varış noktasına göre ulaşım desteği sağlanması planlanıyor. Sivillerin bir bölümünün Rusya’ya, bir bölümünün de Ukrayna’nın diğer bölgelerine gitmesi bekleniyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Kremlin’den Avrupa-Kiev'in barış planına yanıt: ‘Çözüm açısından yararlı fazla unsur yok’

Dış Haberler

Rusya ile dizel anlaşması yapan Trump'ın uyarıları sürüyor: 'Zelenskiy savaşı bitirmek istemiyor'

Dış Haberler

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.