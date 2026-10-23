Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kenti için geçici ateşkes

Rusya ile Ukrayna arasında, çatışma hattında bulunan Oleşki kentini kapsayan geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın girişimleriyle sağlanan mutabakat kapsamında kentteki askeri faaliyetlerin geçici olarak durdurulması, insani yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyesi için güvenli bir koridor oluşturulması planlanıyor.

Ateşkesin 29 Ekim’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Oleşki’de insani kriz derinleşiyor

Herson bölgesinde bulunan Oleşki’de savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişi yaşıyordu. Kahovka Barajı’nın yıkılmasının ardından kentin yaklaşık yüzde 90’ının sular altında kaldığı bildirildi.

Çatışma hattında bulunan kentte, çoğunluğu yaşlılardan oluşan ve aralarında yaklaşık 50 çocuğun da bulunduğu 1700 ila 2 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Kentte kalan sivillerin acil tıbbi müdahale, ilaç, gıda ve temiz suya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Melania Trump, taraflarla doğrudan temas kurduğunu ve süreçte arabulucu rolü üstlendiğini açıkladı. Mutabakat kapsamında iki ülkeden sivil temsilcilerin kent sakinlerinin ihtiyaçlarını belirlemesi, tahliye edilmek isteyenlere ise tercih ettikleri varış noktasına göre ulaşım desteği sağlanması planlanıyor. Sivillerin bir bölümünün Rusya’ya, bir bölümünün de Ukrayna’nın diğer bölgelerine gitmesi bekleniyor.

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