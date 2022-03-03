Rusya ve Ukrayna arasında bir müzakere oturumu daha gerçekleşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci oturumunda şu anlık beklenilen sonuçların alınmadığı, lakin müzakerelerin üçüncü bir oturumda devam edeceği açıklandı.

Rusya Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy de yaptığı açıklamada, görüşmelerde belli noktalarda anlaştıklarını, Rusya Savunma Bakanlığı ve Ukrayna'nın sivillerin tahliyesi için insani koridorda anlaştığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların tahliyesi, gıda ve ilaç dağıtımı için insani koridorların ortak şekilde sağlanması konularında bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ukrayna ve Rusya'nın vatandaşların tahliyesi sırasında ateşkes olasılığını görüştüklerini açıklandı.

Ukrayna tarafı, mümkün olan en kısa sürede müzakerelerin üçüncü oturumunun gerçekleştirileceğini duyurdu.