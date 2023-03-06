Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz transfer merkeziyle ilgili görüşmesi ertelendi

Depremler nedeniyle ötelenen, Türkiye'de Rus doğalgazının transferi için kurulacak merkezin geleceğiyle ilgili görüşmeler tekrar ileri tarihe alındı.

RIA Novosti'nin Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, depremlerin ardından 22 Mart'ta İstanbul'da yapılması konusunda ön mutabakat sağlanan görüşme ertelendi. Kaynak, görüşmenin mart sonuna kadar yapılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiş ve iki ülkenin devlet başkanı, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif üzerine görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.