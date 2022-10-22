'Rusya ve Türkiye, gaz merkezi için çalışma yürütüyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi gaz dağıtım merkezi yapma önerisi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, gaz merkezinin projelendirilmesi, inşası ve pazarlaması konularındaki değerlendirmelerin devam ettiğini kaydetti.

Ankara’dan bir kaynak, Rus gazının Avrupa’ya transferi için Türkiye’de oluşturulması düşünülen merkezle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Çalışma sürüyor; projelendirmenin, inşanın ve pazarlamanın değerlendirilmesi gerekiyor. İlgili kurumlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın) bu konuda vermiş oldukları değerlendirme görevlerini yerine getiriyorlar, süreç iki ülkenin liderlerinin kontrolünde ilerliyor” dedi.

Türk kaynak, RİA Novosti’ye demecinde, gaz merkezinin olası yerininse henüz belirlenmediğini, fakat tarafların anlaşması hâlinde ‘en kabul edilebilir yerin’ Trakya olacağını söyledi.