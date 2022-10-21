'AKP'den 30-40 isim daha istifa edecek' iddiası

İsmail Saymaz Fakıbaba'nın AKP'den istifasıyla başlayan çatlağın büyüyeceğini, 30-40 ismin daha AKP'den istifa edeceğinin iddia edildiğini söyledi. Saymaz İYİP'li bir ismin, kendisine 8-9 AKP'li milletvekili ile görüşmelerinin sürdüğünü anlattığını belirtti.

Halk TV'deki Perdenin Önü Arkası programında konuşan Saymaz "İYİ Partili bir görüştüğüm isim bana 'AKP'den görüştüğümüz 8-9 isim var" dedi diyerek iki İYİP'li üst düzey isimle görüştüğünü anlattı.

İsmail Saymaz, "Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası başlı başına bir vaka. İkincisi ise Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte AKP'den istifası beklenenler var. İstifasında adı geçenlerden ikisi ile bugün görüştüm. Mehmet Kasım Gülpınar ve Mücahit Arınç, ikisi ile de konuştum. 3. boyutu da İYİ Parti'nin beklemekte olduğu yeni transferler. Onlar da AKP'li" dedi.

Saymaz şöyle konuştu:

"Mehmet Kasım Gülpınar, Bu da Şanlıurfa'da 3 dönemdir milletvekili. Fakıbaba'yı ilk istifadan vazgeçiren de o. Fakıbaba'ya söyleşimde sordum, Gülpınar'ın da istifası konuşuluyor. Rahatsız olduğunu biliyorum, istifa eder mi bilmiyorum dedi. Dürüst adamlar zaten rahatsız.

Gülpınar'ı dün aradım, sağolsun bugün aradı beni. İstifa iddiasını kendisi reddetti. İYİ Parti'ye katılacağı söylenen isimler arasında ben yokum dedi. Rahatsızlık meselesini reddetmedi. Bunu gelecekte konuşalım dedi.

Kasım Gülpınar'ın yakın olduğu başka bir milletvekili ile de konuştum. Kasım beyin rahatsızlığının yüksek olduğunu hele hele Suruç'taki Şenyaşarlar ailesi olayını esefle karşıladığını anlattı.

O da partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı, kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler ya da bazı kişilerini etraflarında olağanüstü güç biriktirmesi gibi konularda rahatsızlıkların olduğunu reddetmedi.

'Kasım Gülpınar ve Mücahit Arınç veda edecek isimler arasında'

Mücahit Arınç da -bu arada partinin MKYK'sında- Hem Kasım Gülpınar hem Mücahit Arınç MKYK üyeleri... Yedek de değil asil milletvekilleri. Reddetmedi. Bence bu çatlak büyürse veda edecek isimler arasında ikisi yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum. Ama rahatsızlıklarını saklamadıklarını gördüm. Üçüncü isim de Ardahan Milletvekili Orhan Atalay. Aslında Orhan Atalay'ın babası dedesi de CHP kökenlidir. Orhan Atalay da ilginçtir Fakıbaba'nın istifasını beğenmiş, gerçi bunu yanlışlıkla yaptım diyor ama... O da uzun süredir parti politikalarından rahatsız.

'30-40 milletvekili parlamentoya gelmiyor'

Sonuç olarak diyorlar ki AKP'de 30-40 milletvekili bir süredir parlamentoya gelmiyor. Ayaklarını kestiler. Şikayetlerini de dile getiriyorlar. Ve ben bunu dün AKP'nin bir ağır topuna sordum. Onunla da söyleşi yaptım. AKP'li üst düzey bir yetkiliye. Hem Fakıbaba'yı sordum hem de istifa edeceği iddia edilenleri sordum."