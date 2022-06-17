Rusya ve Suudi Arabistan yetkilileri görüşecek

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Aleksander Novak bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan'ın 2022'nin ikinci yarısında hükümetler arası bir komisyon toplantısı düzenlemeyi kabul ettiğini duyurdu.

RIA Novosti'nin haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman ile Perşembe günü görüşen Başbakan Yardımcısı Novak, petrol fiyatları ve piyasa dengesi tahminlerini görüştüler. Görüşmede Rusya ve Suudi Arabistan arasında düzenlenecek olan toplantının detaylarının da konuşulduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden da Temmuz ayında düzenleyeceği Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Biden'ın daha önce eleştirerek, bir daha görüşmeyeceğini iddia ettiği Suudi Arabistan fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la da görüşmesi bekleniyor.