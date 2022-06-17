Putin'in konuşması 'siber saldırılar' nedeniyle ertelendi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sistemlerine büyük çaplı siber saldırılar (DDOS saldırıları) gerçekleştirildiğini açıkladı. Peskov, "Dünden beri, internet ağlarına ve SPIEF'in akreditasyon ve kabul sistemlerine çok büyük DDoS saldırıları başlatıldı. Uzmanlar sorunu çözmek için çalışıyor, her şeyi düzelteceğiz, ancak bu zaman alacak" dedi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SPIEF'teki konuşması bir saat ertelendi. Putin'in konuşması saat 15.00'da başlayacak.

Dimitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Putin'in bu yılki konuşmasının "son derece önemli" olacağını söyledi. Putin'in Rus ekonomisine odaklanacağını, aynı zamanda küresel olaylar hakkında yorum yapacağını da sözlerine ekledi. Putin'in diğer konuların yanı sıra enerji fiyatlarındaki artışı ve küresel gıda krizini ele alması bekleniyor.

15 Haziran'da başlayan ve 25'incisi düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu yarın (18 Haziran) son bulacak.