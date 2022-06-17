ABD Ukrayna'daki savaşa giden 3 vatandaşının kaybolduğunu duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'daki savaşa katılan üç ABD'liden haber alınamadığı belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Ned Price Rusya'ya "ele geçirilen ABD'li gönüllülere savaş mahkumu muamelesi" yapılması çağrısında bulundu. Price geçen hafta Rus birliklerince yakalandıkları ileri sürülen iki ABD vatandaşının yanısıra üçüncü bir ABD'linin de Ukrayna'da kaybolduğuna inanıldığını söyledi.

ABD Kongresi Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere ülkeye giden eski ABD askerleri olan Alexander Drueke ve Andy Tai Ngoc Huynh'dan geçen haftadan beri haber alınamadığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, bu iki eski askerle ilgili ayrıntıları teyit edemeyeceklerini söyledi ve üçüncü bir ABD vatandaşının da son haftalarda Ukrayna'da kaybolduğuna dair haberler alındığını belirtti.