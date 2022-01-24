Rusya ve Suriye'den ilk ortak hava devriyesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ve Rus askeri jetlerinin bugün Suriye hava sahasında ortak devriye gezdiğini ve bu tür uçuşları düzenli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Savaş ve avcı-bombardıman uçakları ile erken uyarı ve kontrol uçaklarının yer aldığı ortak devriyenin rotası İsrail'in Suriye'yi bombalamak için fırlatma noktası olarak kullandığı işgal altındaki Golan Tepeleri'ni de kapsadı.

Rus uçakları Hmeymim Hava Üssü’nden, Suriye uçaklarıysa Seykal ve Dumeyr üslerinden kalktı. Devriye Golan Tepeleri, güney sınırı, yukarı Fırat ve kuzey bölgeleri boyunca sürdü.