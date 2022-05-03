Rusya ve İsrail arasında 'Hitler' tartışması sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Ukrayna'da Nazileri desteklemekle suçladı. Sergey Lavrov, pazar günü verdiği demeçte, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olmasının Ukrayna'da Nazilerin kontrol sahibi olmadığını göstermediğini çünkü Adolf Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu" söylemişti.

İsrail: Affedilemez bir yalan

İsrail'den dün yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov'un Zelenskiy hakkında konuşurken söylediklerini "Nazi Holokost'unun dehşetini küçük düşüren affedilemez bir yalan olduğunu" söyleyerek kınamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Lavrov'un sözlerini yorumlayarak "Holokost trajedisinin siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Rusya: İsrail Ukrayna'da neo-Nazi rejimi destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yorumlarının tarih karşıtı olduğu ve bunun mevcut İsrail hükümetinin Kiev'deki neo-Nazi rejimini neden desteklediğini büyük ölçüde açıkladığı" belirtildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Günlük yaşamda ve siyasette anti-semitizm durdurulmuyor ve tam tersine (Ukrayna'da) besleniyor" denildi.