Rusya ve İran ikili ticarette yuana geçmeyi planlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'da Petrol Bakanı Cevad Ovci başkanlığındaki İran heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısında konuşan Novak, şu anda iki ülkenin ticari ödemelerinin yüzde 80'den fazlasını ulusal para birimleriyle yaptığını belirterek Rusya ve İran'ın ikili ticarette yuana geçmeyi konuştuğunu kaydetti.

Avro ve doların Rusya-İran ticaretindeki payının yüzde 20'nin altında olduğunu söyleyen Novak, yuan da dahil diğer ülkelerin para birimlerine geçmeyi görüştüklerini ve ilgili bankaların bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.

Rusya petrol üretimini günde 500 bin varil azalttı

Novak, Rusya'nın Mayıs'tan itibaren petrol üretimini günde 500 bin varil azaltma kararını yerine getirmeye başladığını belirtti.

Petrol üretimiyle ilgili tüm kararların OPEC+ ülkeleri tarafından dayanışma içinde alındığını kaydeden Novak, diğer ülkelerin de üstlendikleri yükümlülükler uyarınca petrol üretimini günde 1 milyon 100 bin varil azalttığını bildirdi. Novak, şu anda petrol piyasasının dengede olduğunu dile getirdi.