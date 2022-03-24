Rusya ve Hindistan, kendi para birimleri üzerinden ticarete başlayabilir

Rusya ve Hindistan'ın, Batı'nın Moskova'nın dolar bazlı ticaretine getirdiği yaptırımlar nedeniyle, gelecek haftaya kadar kendi para birimleriyle ticaret yapılmasına dönük Soğuk Savaş dönemindeki anlaşmaya geri dönebileceği bildirildi.

Hindistan İhracat Örgütü Federasyonu Başkanı A. Sahtivel, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Hindistan hükümetinin Rusya'yla kendi para birimleriyle ticaret yapma yönünde anlaşma sağlamak için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Sahtivel, "Bütün Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladığına göre, Hindistan firmalarının Rusya'ya girmesi için birçok fırsat doğacak" dedi.

Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın belli uluslararası ödeme mekanizmalarını kullanmasına yasak getirdi.