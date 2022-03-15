WSJ: Suudi Arabistan, petrolün yuan üzerinden satılması için Çin'le görüşmeleri hızlandırdı

Suudi Arabistan'ın petrolü dolar yerine yuan üzerinden satmak için Pekin'le aktif görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, konuya ilişkin Çin'le daha önce başlatan görüşmeler, Riyad'ın ABD güvenlik taahhütlerinden memnun olmamasından dolayı bu yıl hızlandı.

Suudi Arabistan'ın ABD'nin Yemen savaşından az destek vermesinden ve Biden yönetiminin İran'la Nükleer Anlaşma için yeniden görüşmesinden dolayı "öfkeli" olduğu ifade edildi. Suudi yetkililerin, ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden dolayı "şok içinde" kaldığı kaydedildi

Haberde, Suudi Arabistan'ın son yıllarda ABD'yle ticaretinin düşüşte olduğuna, buna karşılık Çin'le ticari ilişkilerin arttığına dikkat çekildi.