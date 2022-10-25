Rusya ve Çin'in ticareti yükselişte

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre, 2022'nin ilk üç çeyreği içerisinde Çin'le Rusya'nın ticaret hacmi 136 milyar dolar seviyesini aştı. Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemlerine göre yüzde 32,5 artış gösterdi.

Çin'in Rusya'ya ihracatı Ocak-Eylül 2022 döneminde yüzde 10,3 artarak 52,24 milyar dolara, Rusya'dan Çin'e ihracatsa yüzde 51,6 artarak 83,84 milyar dolara yükseldi.

Çin'in yayımladığı raporda; Çin'in ham petrol, doğalgaz ve kömür ithalatının yüzde 70'nin Rusya tarafından sağlandığı bildirildi. Ayrıca diğer önemli ticari kalemlerin bakır ve bakır cevheri, kereste, yakıt ile deniz ürünleri olduğu ifade edildi. Çin'in Rusya'ya ihracatında ise akıllı telefonlar, endüstriyel ve özel ekipmanlar, oyuncaklar, ayakkabılar, araçlar, klimalar ve bilgisayarlar önemli pay sahibi oldu.

2021 yılında iki ülkenin ticaret hacmi, rekor seviyeye ulaşarak 146 milyar dolar olmuştu. 2022'nin ilk üç çeyreğinde ticaretin 136 milyar dolara ulaşması sebebiyle, bu sene sonunda iki ülkenin ticaret hacminin yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Rusya ve Çin tarafından Ağustos ayında yapılan açıklamalarda, ticaret hacminin 200 milyar doları geçmesinin hedeflendiği bildirilmişti.