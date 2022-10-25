Zelenskiy'den savaşın 8. ayı açıklaması: Bağımsızlığımızı savunduk, Rusya bunu değiştiremez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez" dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, bugün Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta 8. ayın dolduğunu hatırlattı. Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırılara rağmen Ukrayna'nın bağımsızlığını korudukları, Rus güçlerin aldığı toprakları geri almaya devam ettiklerini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

'Rusya'da başarısızlık duygusu güçleniyor'

Herson, Harkiv, Donetsk, Lugansk, Zarporijya ile Kırım ve Ukrayna'nın tüm bölgelerin özgürlüğe kavuşturulması için mücadele sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Zaman gelecek ve tüm Ukrayna özgür olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ile İran'ın bugün Batılı ülkelere karşı Ukrayna'yı asılsız ve gerçek olmayan bazı suçlamalarla şikayet etmeye çalıştıkları ama bunun başarısız olduğunu, aslında dünyanın artık Rusya'ya inanmadığını savunan Zelenskiy, "Rusya'da başarısızlık duygusu giderek güçleniyor" şeklinde konuştu.