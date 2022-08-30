Rusya ve Çin ortak tatbikat düzenleyecek

Rusya ülkenin doğusunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun da yer alacağı askeri tatbikat başlatacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusça doğu anlamına gelen "Vostok 2022" tatbikatının 1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın uzak doğusu ve Japon Denizi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Tatbikatın Moskova ve Pekin'in ortak hareket kabiliyetini yükselteceği bildirilirken, tatbikata 50 binden fazla askerle aralarında 140 uçak 60 savaş gemisinin yer aldığı binden fazla savaş ünitesi katılacağı söylendi. Ayrıca Rusya-Çin tatbikatına, Belarus, Hindistan, Laos, Nikaragua ve Suriye'den askerler de katılacak.