Politico: Rusya İran'ı petrol yaptırımlarına karşı arka kapı olarak kullanabilir

Batılı diplomatlar, İran'ın nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi halinde Rusya'nın uluslararası yaptırımları atlatmak için İran'ı arka kapı olarak kullanmayı planladığını iddia etti.

Politico'nun haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmesinin ardından Gazprom ve diğer şirket yöneticilerinin İran'ı ziyaret ettiği ve İran da Moskova'ya enerji ve finans sektörü heyetleri gönderdiği hatırlatıldı. Kremlin'in İran'ı cazip olarak görmesinin sebebi, Rus ham petrolünü satmak için yedek bir yol olabileceği düşüncesi olduğu ifade edildi.

'Mükemmel B planı'

Haberde, İran nükleer anlaşmasının olumlu sonuçlanması halinde, bu durumun Putin açısından "mükemmel bir B planı" olacağı ve Rusya ile İran arasındaki takas anlaşması kapsamında İran'a Rus ham petrolü sevkiyatının sağlanabileceği belirtildi. Nükleer anlaşmanın nihayete ermesiyle kalkması beklenen İran'a yönelik petrol yaptırımlarına takılmayacak Rus petrolü bu sayede uluslararası pazara sunulabilecek.

Politico'ya konuşan diplomatlar, ne ABD ne de İran'ın nükleer anlaşmada AB'nin nihai teklifini kabul etmediğini, lakin anlaşmanın yakın olduğunu ifade ettiler.

Yazıda, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da dahil olmak üzere Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki büyükelçisi olan Mikhail Ulyanov'un son dönemki açıklamalarına dikkat çekildi. Ulyanov, İran nükleer anlaşması hakkında AB'nin önerilerinin oldukça makul olduğunu belirterek "Umarım bu tekliflerin Washington'da değerlendirilmesi uzun sürmez" demişti.

'İran'ın Rusya'nın zorluğunu çözme kabiliyeti var'

Ayrıca İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in dış politika danışmanı olan Ali Ekber Velayati, Rusya'yla yapılacak takas anlaşmalarının öncelik listesinde üst sıralarda yer aldığını söyledi. Putin'in ziyaretinin ardından konuşan Hamaney'in danışmanı Velayeti, "Hazar Denizi üzerinden Rusya ve Kazakistan'dan iç tüketim için petrol alıyoruz ve daha sonra aynı miktarda petrolü güneydeki müşterilerine teslim ediyoruz" dedi.

Batılı diplomatlardan biri, “İran bu çaba için iyi bir ortak. Rusya'nın karşısında bir zorluk var ve İran'ın da bunu çözebilme kabiliyeti var" yorumunu yaptı.

Enerji iş birliğinin çekiciliğine ek olarak, bazı diplomatlar Moskova'nın mal ithalatı üzerindeki kısıtlamalar konusunda boşluklar bulmak için geniş bir şekilde Orta Asya, İran ve Türkiye'ye yöneldiğini belirttiler.

'Moskova'nın Türkiye ve İran'ı kontrol etmesi daha kolay'

Rusya, mikroçiplerden araç bileşenlerine kadar hayati önemdeki ithalatları gerçekleştirmekte zorlanırken, yeni tedarik hatlarına ihtiyaç duyuyor. Ayriyeten yaptırımlar Rusya'nın askeri donanımını yeniden inşa etme kabiliyetini önemli ölçüde kısıtlıyor.

Habere göre Batı tarafından "izole edilen" Rusya, açık ara en önemli ticaret ortağı olan Avrupa ile kaybettiği ticaretini telafi etmenin yollarını bulmak için arayış içerisinde.

Rusya bu boşluğu doldurmak için Çin ve Hindistan'a yönelirken, Kremlin'in bu iki gücün baskısı altında kalmaktan çekindiği belirtildi.

Analizde bu nedenle, "Rusya'nın son aylarda kur yaptığı Türkiye gibi İran'ı kontrol etmesinin daha kolay olduğu" belirtildi.

Ayrıca mevcut durumda, Rusya'nın İran'a ihtiyaç duyması gibi İran'ın da Rusya'ya ihtiyaç duyması, Tahran'ı daha iyi bir partner haline getirebilir.