AB Rusya seyahat anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bu hafta Rusya'ya verilen seyahat izinlerinin kısıtlanması ve 2007'de Moskova'yla imzalanan vize anlaşmasının askıya alınmasının tartışılması için bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sebebiyle özellikle birliğin doğu kanadında bulunan ülkeler, Rusların turist vizeleriyle AB'ye seyahat etmelerinin önüne geçilmesini talep ediyorlar.

Çekya ve Polonya, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus turistlere vize vermeyi durdurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de AB'den Rusya'ya yönelik vize kısıtlaması kararı alınmasını talep etmişti.

Ancak diğer AB ülkeleri, Schengen vizesi sahibi Rusların serbest dolaşım bölgesindeki seyahatlerini kısıtlamamıştı.

'İstisnai durum, istisnai adımlar'

Financial Times'a konuşan AB yetkilileri, bu hafta Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında AB-Rusya seyahat anlaşmasının askıya alınmasına yönelik siyasi desteğin bulunduğunu söyledi.

AB'den üst düzey bir yetkili, "Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz" yorumunu yaptı.

“İstisnai bir durumdayız ve istisnai adımlar gerektiriyor" diyen AB yetkilisi, "Vize kolaylaştırmasını askıya almanın ötesine geçmek istiyoruz" diyerek sene sonuna kadar daha geniş değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Avrupa'nın 'büyük güçleri' kapsamlı yasağa karşı

Brüksel'in Ruslara verilen Schengen vizesinde kısıtlamaya gitmesi, vize şartlarını zorlaştırması ve vize ücretlerini artırması bekleniyor.

AB Yüksek Temsilci Josep Borrell, birliğin "daha seçici olması" gerektiğini ancak Rusya'ya yönelik geniş kapsamlı vize yasağına karşı olduğunu söylemişti. Almanya ve Fransa'dan yapılan açıklamalarda, doğrudan bir yasağın desteklenmeyeceği ifade edilmişti.

Litvanya Dışişleri bakanı Gabrielius Landsbergis, "en sürdürülebilir ve yasal olarak en doğru olanı" olan anlaşmanın ortaya çıkacağını belirterek, "Rus turistlerinin Avrupa'ya akışının önemli ölçüde nasıl sınırlandırılacağı konusunda ortak bir Avrupa çözümü bulmayı dört gözle bekliyoruz. Ancak ortak bir çözüm bulunamazsa, Avrupa misafirperverliğini kötüye kullanan devasa Rus turist akışından en çok etkilenen ülkeler arasında bölgesel bir anlaşmayı da dışlamıyoruz" diyerek İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında bir anlaşma yapılabileceğini söyledi.