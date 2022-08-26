'Rusya Avrupa'ya tedariki kestiği doğalgazı yakıyor' iddiası

Enerji faturalarında yüzde 80 zammı duyuran İngiltere, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Rusya'yı suçlarken, Batı medyası da Rusya'nın Avrupa'ya tedariki kestiği doğalgazı yaktığı iddiasını ortaya attı.

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC'nin Rystad Enerji'den analistlere ve uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki bir tesiste her gün 10 milyon dolar değerinde doğalgazın yakıldığı ileri sürüldü.

Habere göre biliminsanları St. Petersburg'un kuzeybatısındaki Portovaya LNG tesisindeki karbondioksit ve kurum miktarından endişeli. Sözkonusu tesisin Almanya'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının başlangıcındaki kompresör istasyonunun yakınlarında yer aldığı belirtildi.

Finlandiya vatandaşlarının yaz başlarında tesiste büyük alevler gördüğü belirtilen haberde, araştırmacıların da tesisten yayılan ısıda belirgin artış olduğunu bildirdiği belirtildi.

Gaz yakmanın sanayide kullanılan normal bir süreç olduğunun belirtildiği haberde buna karşın araştırmacıların tesiste yakılan gazın "benzeri görülmemiş ölçekte" olduğunu söyledikleri kaydedildi.