Rusya ve BM tahıl anlaşmasını görüşecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile tahıl anlaşması konusunda yarın çevrim içi toplantı yapacaklarını açıkladı.

Rusya ve BM temsilcileri arasında söz konusu anlaşmayla ilgili toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Vershinin, "Yarın video konferansımız var. Sonra da yüz yüze görüşeceğiz. Yüz yüze görüşme, büyük ihtimal ocak ayında gerçekleşebilir. Bu tür görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Vershinin, toplantıya BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in de katılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Elbette anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız. BM temsilcilerini olabildiğince enerjik ve verimli şekilde çalışmaya zorlayacağız. BM'nin bu anlaşmada yer alan Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor." (AA)