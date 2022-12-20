Rusya: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi. Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan petrol almama kararı aldığını hatırlattı.

Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, "Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu" dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.

Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durduracaklarını bildirmişlerdi.