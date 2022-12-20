Rusya-Ukrayna doğalgaz boru hattında patlama

Rus medya kuruluşu RBC'nin yerel yetkilerden aktardığı habere göre, Sibirya'nın kuzeybatısında Ukrayna üzerinden geçen Urengoy-Pomari-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin yaralandığı ve boru hattındaki gaz akışının kesildiği bildirildi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya-Ukrayna doğalgaz boru hattında gerçekleşen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca haberde bir kişinin de yaralandığı teyit edildi.

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Volga bölgesinde bulunan Kazan şehrinin yaklaşık 150 kilometre batısında patlamanın meydana geldiği ve patlama nedeniyle meydana gelen yangının da söndürüldüğü belirtildi.