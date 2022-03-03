Rusya ve Belarus tekvando yarışmalarına da katılamayacak

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rusya ve Belaruslu sporcuların bir sonraki duyuruya kadar turnuvalara katılamayacağını açıkladı. WT Yönetim Kurulu, sporcuları hükümetlerinin kontrolleri dışında aldığı kararlar nedeniyle cezalandırılmalarının adil olmadığını belirtirken, alınan kararın tüm katılımcıların güvenliği ve yarışmaların bütünlüğünü korumak adına zor ama gerekli bir karar olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Rusya ve Belaruslu sporcuların yarışmalardan men edildiğini açıklamıştı.