Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: Doğrudan provokasyon

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, ülkesinin Polonya sınırındaki duruma ilişkin, “Polonya tarafının amacı tamamen anlaşılır: Polonya, durumun çözümlenmesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesinin önünü kesmek adına durumu daha çok tırmandırmak istiyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre Glaz, Polonya tarafının dondurucu soğuk koşullarında sınırda bekleyen göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanması hakkında da, “Bugün Polonya tarafının doğrudan provokasyon gerçekleştirdiğini ve güç şartlarda hayatta kalmaya çalışan insanlara karşı insanlık dışı davranışlar sergilediğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Glaz, “Polonya, göçmenlerin üstüne tazyikli su boca ederken Belarus onlara her gün insani yardım ulaştırıyor” diye ekledi.

Polonya: Sınırda bir askerimiz ciddi biçimde yaralandı

Belarus Dışişleri Sözcüsünün bu açıklamaları, Polonya’nın, sınırdaki güçlerinin, kendilerine taş attıklarını söyledikleri göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandıklarını açıklamasını izliyor.

Polonyalı sözcüler, sınırdaki çatışmalarda ‘bir askerlerinin ciddi biçimde yaralandığını’ da kaydetti.

Belaruslu yetkililerse sınırın Belarus tarafında doktorların, Polonyalı güçlerin gaz ve tazyikli su kullanmasından etkilenen göçmenlere tıbbi yardımda bulunduğunu söyledi.

Bunun yanında, Rusya da Polonya’nın sınırdaki göçmenlere karşı güç kullanmasını kınadı.

Rusya: AB, Belarus-Polonya sınırındaki durum karşısında öyle açık bir biçim de çifte standart uyguluyor ki kendi dahi bu ayrımında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırın Polonya tarafından Belarus’taki göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullanıldığını ve silahların ateşlendiğini belirtip “Polonya tarafının davranışı tamamiyle kabul edilemez” dedi.

Lavrov, sınırda bunlar yaşanırken Brüksel’in takındığı tavrı da eleştirdi ve Polonya-Belarus sınırındaki durum karşısında çifte standart uygulamakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı, “Polonya etrafı yakıp yıkıyor, Brüksel’deki yönetimse o kadar açık bir biçimde çifte standart uyguluyor ki kendisi de kendini hayli uygunsuz bir duruma soktuğunu anlıyor” dedi.

Polonya makamları, sınırın Belarus tarafında 4 bin göçmenin beklediğini tahmin ettiklerini söylüyor. İçlerinden çoğu Irak vatandaşı olan Ortadoğulu binlerce göçmen, Almanya gibi AB ülkelerine gidebilmek için geçen haftadan beri dondurucu soğuklarda Belarus’un Polonya sınırında bekliyor. Belarus-Polonya sınırında bu nedenle yaşanan gerilimin başladığı yaz aylarından beri en az 11 göçmenin hayatını kaybettiği biliniyor.

Irak’ın Moskova Büyükelçiliği: 200 vatandaşımız Belarus sınırından ayrıldı, uçakla ülkelerine dönecekler

Bu sırada, Irak’ın Moskova’daki Büyükelçiliği de kendi istekleri ile Irak’a geri dönmek isteyen yaklaşık 200 vatandaşını uçaklarla ülkeye geri getireceklerini açıkladı.

Büyükelçilikten bir yetkili, yaklaşık 200 vatandaşlarının kendi istekleri ile ülkelerine geri dönmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Söz konusu vatandaşların ülkelerine geri dönmesi için perşembe günü bir uçuş düzenleyeceklerini belirten yetkili, geri dönecek Iraklıların sınırdan ayrıldıklarını ve şu an Belarus’un başkenti Minsk’te olduklarını söyledi.

Ülkelerine dönmek isteyen Iraklıların sınırdan Minsk’e ulaştırılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını da kaydeden Iraklı büyükelçilik yetkilisi, Belarus hükümetinin gerekli olan tüm yardımı sunduğunu belirtti.



