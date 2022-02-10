Rusya ve Belarus ortak tatbikatı başladı

Rusya ve Belarus, Birlik Kararlılığı 2022 askeri tatbikatının başladığını duyurdu.

Rusya haber ajansı TASS’ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus birlikleri, Belarus topraklarındaki eğitim alanlarında Birlik Kararlılığı 2022 tatbikatının ikinci aşamasına başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Tatbikatlar, savunma harekatı sırasında dış saldırganlığı karşı koyma, püskürtme, terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarını koruma görevlerini yerine getirmek için gerçekleştiriliyor” açıklamasında bulundu.

Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a iki adet S-400 hava savunma füze sistemi gönderdi. Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırıldı.

Rus ve Belarus birlikleri, Domanovskiy, Gojskiy, Obuz-Lesnovskiy, Bretskiy ve Osipoviçskiy eğitim alanlarında ve belirlenen arazilerde tatbikatı gerçekleştirecek. Ayrıca Baranoviç, Luninets, Lida ve Maçulişçi havaalanlarının da tatbikatta kullanılacağı ifade edildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün ortak tatbikat için Belarus’a gitmişti.

Kasım 2021’in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere iş birliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Aralık ayında, Putin ve Lukaşenko, Belarus topraklarında ortak tatbikat düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Birlik Kararlılığı 2022 askeri tatbikatının 20 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor.