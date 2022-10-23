Rusya ve ABD savunma bakanları arasında 3 gün içinde 2. görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” denildi.

Şoygu ile Austin arasında 21 Ekim'de de Mayıs ayından beri ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

İngiltere ile Rusya arasında da görüşme

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın da telefonda Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Wallace telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Şoygu, Wallace'a "Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanmasıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle" ilgili endişelerini dile getirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmenin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Bakan Şoygu'nun, Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırmak için İngiltere dahil Batılı ülkeler tarafından kolaylaştırılan eylemler planladığını iddia ettiği ifadesine yer verildi.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın, söz konusu iddiaları yalanladığı ve bu tür iddiaların savaşın daha fazla büyümesi için "bahane" olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada Wallace'ın, "Ukrayna için hem İngiltere'nin desteği hem de daha geniş kapsamlı bir uluslararası desteğin varlığına değindiği ve çatışmayı azaltma arzusunu yinelediği" belirtilerek, "Bu, Ukrayna ve Rusya'nın savaşa çözüm araması içindir ve İngiltere bunu kolaylaştırmaya hazır" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'yı ele almıştı.