Akar ile Şoygu görüştü: 'Provokasyon girişimlerine karşı işbirliği' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar tarafından görüşmede:



- Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği gibi Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi."