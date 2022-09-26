Rusya vatandaşlığını alan Snowden'dan ilk paylaşım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ulusal Güvenlik Servisi'nde (NSA) çalışırken, elindeki belgeleri Wikileaks aracılığıyla dünyaya servis eden Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi bugün imzalamıştı.

Snowden Rusya vatandaşlığı almasının ardından Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Ailesiyle bir fotoğrafını paylaşan Snowden "Ebeveynlerimizden yıllarca ayrı kaldıktan sonra, karım ve ben oğullarımızdan ayrılmak istemiyoruz. İki yıllık bekleyiş ve yaklaşık on yıllık sürgünün ardından biraz istikrar ailem için bir fark yaratacak. Onların ve hepimizin mahremiyeti için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.